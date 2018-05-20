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محافظ الغربية يزور "طفلاً" أستخرج سيخ حديدي من رأسه

قبلي وبحري

محافظ الغربية يطمئن على صحة الطفل زياد بمستشفى الطوارىء ويقدم الشكر لفريق الاطباء
محافظ الغربية يطمئن على صحة الطفل زياد بمستشفى الطوارىء ويقدم الشكر لفريق الاطباء

محمد عبدالناصر

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محافظ الغربية

جامعه طنطا

مستشفي الطوارئ

الطفل ذياد

سيخ حديدى

قام اللواء أحمد ضيف صقر اليوم الأحد بزيارة الطفل زياد البالغ من العمر 11 شهرًا بغرفه العناية المركزية بمستشفى الطوارئ للوقوف على حالته الصحية، أثر اختلال توازنه وسقوطه على سيخ حديد طوله 40 سم اخترق رأسه، حيث تم تشكيل فريق من الأطباء لجراحة المخ والأعصاب وتم إجراء جراحة عاجلة له تمت بنجاح وصف بأنه معجزة فى عالم الطب وقد اطمأن محافظ الغربية على صحة الطفل.

وأكد الأطباء استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء هذا وقد أعرب محافظ الغربية  لفريق الأطباء الذي أجرى الجراحة عن شكره وتقديره لما بذلوه من جهد فى الجراحة التى استغرقت 6 ساعات لإنقاذ الطفل موجهًا على بتقديم كافة الرعاية الطبية للطفل.

وقام محافظ الغربية، بجولة داخل مستشفىات جامعه طنطا تفقد خلالها الأرض المزمع إقامة عليها مستشفى الجراحات العامة الجديد والبالغ مساحته 3 آلاف متر والذى سوف يوفر خدمة الجراحات اليومية المجانية للمواطنين.

رافق محافظ الغربية الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية طب طنطا وعدد كبير من أطباء مستشفى الجامعة.








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