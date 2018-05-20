  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:16 م
بحث متقدم
الاهلي والمصري

بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري

أرشيفية

«الديهي»: الإخوان تجند الشباب عبر 7 جلسات

جمعية من أجل مصر

قريبًا.. تدشين حزب جديد يضم أغلب أعضاء البرلمان

فتح معبر رفح الحدودي

مصر تريد من إسرائيل إنهاء الحصار على غزة

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: زكاة الفطر واجبة على هؤلاء

الشعراوي

لماذا قال الشعراوي عن أحمد شوقي: رضي الله عنه؟

سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

بالفيديو والصور.. سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

جولدا مائير

«جولدا مائير» أصيبت بهستيريا خلال حرب 73

محمد صلاح ومورينيو

خطة «مورينيو» لعرقلة انتقال «صلاح» للريال

وزير الصحة

"الصحة" ترد: سوفالدى لا يسبب أى بؤر سرطانية بالكبد

بالصور..

رجل أعمال يتبرع بـ 20 مليون جنيه لبناء مدرسة بالمحلة

قبلي وبحري

رجل أعمال يتبرع بـمدرسة تكلفتها 20 مليون جنية بالمحلة
رجل أعمال يتبرع بـمدرسة تكلفتها 20 مليون جنية بالمحلة

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

التحقيق مع تاجرين بالاستيلاء على 20 مليون جنيه

#

السعد: عرض علي 100مليون دولار من دولة تعادى مصر

#

الأب اعتدى علي ابنتيه جنسيا .. والأخت باعتهما بنصف مليون

#

"مفتاح" يكشف لغز سرقة رجل أعمال في العجوزة

تبرعات

محافظ الغربية

قطعه أرض

مدرسة تعليم أساسى

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، رجل الأعمال محمد محمود يوسف الشافعى الذي قدم تبرعًا لمحافظة الغربية بقطعة أرض مساحتها 2518 مترًا مربعًا وقيمتها 20 مليون جنيه الكائنة بناحية الدواخلية مركز المحلة الكبرى وذلك لبناء مدرسة للتعليم الأساسى تخدم أهالي المنطقة.

وخلال اللقاء صرح محافظ الغربية، بأن قيمة التبرعات التي قدمت للمحافظة تجاوزت المليار جنيه.

وقدم المحافظ، الشكر لكل المتبرعين على مستوى المحافظة وعلى تسارعهم في العمل الخيري الذي يهدف إلى خدمة الجميع من أبناء المحافظة.







تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على المصري
» «الأرصاد»: ارتفاع شديد في درجات الحرارة غدًا
» بالفيديو.. «كوتينيو» يقود برشلونة للفوز على ريال سوسيداد
» اصابة 13 شرطياً في حادث بالمنيا
» ريال مدريد يدعو النادي الأهلي لهذا الحدث
» 3 موظفين يختلسون 600 ألف جنيه من مستشفي شهير
» صراع إنجليزي على ضم «حجازي»
» مدرب الأهلي الجديد يصل خلال ساعات
» "سيدة" : "زوجي بياخد مني شقايه وبيمارس الرزيلة أمام ابنته"
» «بن راشد» يزف بشرى سارة للمقيمين في الإمارات
» "الصحة" ترد: سوفالدى لا يسبب أى بؤر سرطانية بالكبد

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"