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حبس سيدتين ضبط بحوزتهما أقراص مخدرة وحشيش

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أمر رئيس نيابة الخانكة بحبس سيدتين 4 أيام علي ذمة التحقيق لحيازتهما والاتجار في الأقراص المخدرة والحشيش.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد وردت لها معلومات تفيد بقيام سيدتين بالاتجار بالمخدرات بمدينة الخانكة.

ووجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، باتخاذ الإجراءات القانونية، وتمكن النقيب محمد أيمن ضابط مباحث قسم الخانكة من ضبط كل من "حنان ا" 42 عامًا، ربة منزل، و"شيماء م" 20 عامًا، ربة منزل، وبحوزتهما 97 قرص مخدر وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 30 جرامًا، 2 هاتف محمول، بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1301 لسنة 2018 جنح قسم الخانكة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.

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