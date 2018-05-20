تفاصيل إنقاذ أطفال حضانة بأرض اللواء من التفحم

20 مايو 2018 - 03:52 م

أنقذت العناية الإلهية أطفال حضانة بشارع الطريق الأبيض في منطقة أرض اللواء بالجيزة، بسبب ماس كهربائي في مخزن تنجيد أشعل حريق في سيارة فيات 128 مما أدي إلى انفجار مخزن الوقود بالسيارة.

وأحدثت دوي انفجار هائل مما أثار الرعب بين أهالي المنطقة وقام شباب الشارع بالدخول إلى الحضانة لإنقاذ الأطفال اللذين وقعت بينهم حالات اختناق بسبب كثافة الأدخنة، وفقا لروايات اهالى المنطقة وحارس العمارة محل الواقعة.

وأسفر الحريق عن إصابات سطحية وجروح لشاب المنطقة أثناء إنقاذهم أطفال الحضانة قبل اشتعال النار بداخلها.

وفي سياق متصل دخلت ألسنة النيران على أهالي بالمنطقة من الشبابيك قبل وصول سيارات الإطفاء.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، كما دفعت وزارة الصحة بـ2 سيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق.