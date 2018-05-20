"رونالدو" ينتصر لـ"صلاح" على مهاجم "البايرن"

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تمسك اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف ريال مدريد الاسباني بضم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي إلى صفوف الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رافضا خطة إدارة الفريق الإسبانى بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وقالت صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، أن روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ دخل دائرة اهتمامات نادى ريال مدريد من أجل تشكيل ثنائي ناجح مع كريستيانو رونالدو، فى إطار التغييرات الواسعة التى تعتزم إدارة الريال إحداثها فى صفوف الفريق الملكى خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو طالب إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع لاعبين أصغر سناً مثل محمد صلاح نجم ليفربول وهازارد لاعب تشيلسى يمكن للنادي الملكى الاستثمار فيهم بالمستقبل، لاسيما وأن ليفاندوفسكى يبلغ من العمر 29 عاماً.

وحصل محمد صلاح نجم منتخب مصر على جائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 32 هدفاً، وكسر الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى آلان شيرار ولويس سواريز وكريستيانو رونالدو ليصبح أفضل هداف فى تاريخ الدورى الإنجليزى بموسم واحد بنظام الـ38 جولة.

ويستعد محمد صلاح لمواجهة كريستيانو رونالدو على هامش المباراة النهائية بمسابقة دورى أبطال اوروبا التي تجمع بين ناديا ليفربول وريال مدريد يوم 26 مايو الجاري بمدينة "كييف" الأوكرانية.


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