"رانيير" يوافق على تدريب الأهلي

20 مايو 2018 - 04:21 م

وافق الإيطالي كلوديو رانييرى المدير الفني لنانت الفرنسى على تدريب النادي الإهلى في الفترة المقبلة خلفا للكابتن حسام البدري المدير الفني المستقيل من الفريق عقب الخسارة الأخيرة من كمبالا سيتي في الجولة الثانية من دوري المجموعات بالبطولة الافريقية.

وفاز "رانييري" بالدوري الإنجليزي البريميرليج مع فريق ليستر سيتي موسم 2015-2016 ، وافق على تدريب النادي الأهلي

وتولى رانيرى تدريب اليوفى الإيطالى، كما أنه صعد بليستر من الدرجة الثانية موسم 2014 -2015 ، رغم أنه لم يكن من أندية المقدمة في البريميرليج ، ولم يكن مرشحا للفوز بأي ألقاب.

المفاجأة أن رانييرى وافق على تدريب الأهلى المصري بعد أن اطلع على مسيرته وترتيبه القاري والعالمي، والإنجازات المحلية والقارية وأنه نادي القرن الأفريقي ، وهو الأكثر تتويجا على المستوى العالمي .

وأكد مسئولو الشركة أيضا أن رانييرى لم يفاتحهم بشأن الراتب ، بما يشير إلى أنه يعرف الرواتب التى ينالها الأجانب فى مصر.

يأتى هذا فى الوقت الذى تدرس لجنة الكرة عدة سير ذاتية لمدراء فنيين من جنسيات هى الأرجنتينية والبرازيلية و التشيكية والصربية ، لينضم لها الإيطالية بهذا الاسم الكبير .