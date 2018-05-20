إنخفضت العقول وإرتفعت الأقدام

20 مايو 2018 - 04:41 م

كرة القدم التي هي في الأصل لعبة لممارسة الرياضة وتهذيب الإخلاق، والتدريب علي العمل الجماعي وتحقيق الأهداف، أصبحت بيزنس عالمي كبير، إنشغل فيها الناس تقريباً في معظم دول العالم بها لدرجة الهوس، وهو ما يمثل أحد أنواع الرفاهية والتسلية والتغيير في الدول المتقدمة والتي وصلت لقمة العلم والتكنولوجيا، ومن ثم فإن إنشغالهم وهوس بعضهم باللعب يختلف عنه في الدول الفقيرة، تلك الدول والتي أهم ما يشغل الناس فيها هو توفير أبسط الطعام أوملبس أومسكن آدمي يؤيهم، وإنتهزت حكومات بعض تلك الدول الفقيرة إهتمام الناس بكرة القدم، الكبار منهم والصغار، ورأت فيها فرصة لشغل الناس بها وإلهائهم عن أي إخفاق أو فشل تواجهه الحكومات في تحقيق مطالب المواطنين.



حولت هالات التفخيم والتضخيم اللاعبين خاصة النجوم إلي نجوم في المجتمع والنموذج الذي يحلم به ويتوق للوصول لمكانتهم وشهرتهم الشباب والصغار، وبدأ نموذج الضابط أو المهندس أو الدكتور يتواري أمام نجم كرة القدم، وبالإمكان التحقق من ذلك من خلال عمل إستبيان لمجموعة من الشباب والصغار، وحتي الأهل هم من يشجعون الأبناء ويدفعونهم نحو الشهرة وعالم المال والاعمال، والتي يصاحبها الملايين، والمليارات في بعض الحالات. الملفت للنظر، هو إقحام نجوم الكرة ومعلقيها في الإعلانات ومعظم البرامج والاعمال الفنية في هذا الشهر الكريم، بما يؤكد مكانتهم في المجتمع.

