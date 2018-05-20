أعداء الإسلام الجميل..... أم أعداء الإيمان

20 مايو 2018 - 04:43 م

كتب الأستاذ محمد عبدالقدوس مقال بتاريخ 3 فبراير 2018م بعنوان (أعداء إسلامنا الجميل يزعمون أن خلق الإنسان في القرآن جاء على طريقة جلا جلا!).



وذكر أن (أعداء إسلامنا الجميل) يزعمون أن خلق الإنسان في القرآن جاء على طريقة جلا جلا!

وفسر سيادته طريقة جلا جلا بقوله: أمسك الخالق قطعة طين ونفخ فيها فإذا هي آدم، وهذا الكلام يتنافى بشدة مع ما جاء في العلم الحديث( حسب رأي سيادته وقناعته الشخصية) . وهناك الكثير والكثير جدًا ، مما لا يقتنع أبدًا إلا بالنص القرآني وفهم الآيات على أن الله خلق آدم أبو البشر من طين بطريقة (جلا جلا) كما ذكر سعادته .

والحمدلله الذي وهب لنا الحرية المطلقة وهي حرية الإيمان، وحرية العلم والتعلم والسؤال .

وسؤالي لسيادته عن أي علم تتحدث ؟ عن علم الطب وفروعه المختلفه من فسيولوجي ، وإمبريولوجي، وتشريح وغير ذلك. أم عن علم الأنتروبولوجيا (علم الإنسان) معرفة (تطور السلالات البشرية) فكل هذه علوم.

ومع كامل وكل الاحترام والتقدير لهذه العلوم ولكل الآراء الباحثة عن حقيقة الخلق الأول ؛ إلا أنني مثل القاعدة العريضة التي ترفض نظرية التطور التي وردت في نظرية (دارون) حيث أنها تنسف (النص) الذي أؤمن به وهو جزء من عقيدتي.

موضوع الخلق الأول، فُسر في القرآن الكريم بآيات قاطعة جازمة لا ينكرها؛ إلا من ينكر الإيمان أصلًا، أو من يؤول ألفاظ الآيات على غير سياقها. وقد وجد هؤلاء (المنكرون للإيمان ) في نظرية دارون (النشأة والتطور في الحيوانات) ضالتهم فتشبثوا به وقالوا هذا كتابنا (المقدس) وعلى الرغم من أنها نظرية علمية – وما دامت نظرية - فهي قابلة للنقد - وهذا قانون من قوانين البحوث العلمية- إلا أن منهم من يؤكد على أنها باتت راسخة في الوجدان – أي لا تقبل الشك ولا حتى النقد- رغم مخالفتها الصريحة والواضحة لنص الآيات الواردة في الكتب السماوية كلها وليس (القرآن الكريم) فقط.

وقد أكد الباحثين في علم تطور السلالات البشرية على عدم كفاية الأدلة ... وأن هناك تضاربًا كبيرًا في هذا الموضوع ( الإنسان دراسة في تطور النوع والحضارة ص 67 ط2 دار النهضة بيروت 1974م) .

ولقد راينا في الآونة الأخيرة أن هناك من يجتهد في تجميل نظرية (دارون ) مقنعًا بل مبهرًا الناس بها وإلباسها ثوب الحداثة، وأنها الأصل في تطور علم الطب. ولكن بكل أسف لم يدرس تاريخ (علم الطب) فالأخير كان وما زال له خط يسير فيه منذ نشأته (الأولى) وحتى وقتنا الحاضر.

فقد كان علم الطب مرتبطًا بالفلسفة والسحر والفلك والتنجيم والدين، وبدأ معرفته كممارسة، في زمن أسقليبيوس الأول أي الآف السنين قبل بعثة سيدنا عيسى ابن مريم، مرورًا بأبقراط (صاحب القسم الشهير) ومؤلف كتاب الإيمان (450 سنة قبل الميلاد) وصولًا إلى جالينوس العظيم، إلى ابن الرازي، ثم فيلسوف عصره ونبغة الطب ومعجزته (ابن سينا) والذي حفظ القرآن الكريم وهو ابن العاشرة، وقد اتخذت مؤلفاته كمرجعية للطب في جامعات أوربا حتى القرن التاسع عاشر.

المهم أن خلق آدم عليه السلام أبو البشر- خُلق متفرد بدون أب وبدون أم - أي أنه خلق بقدرة الحق سبحانه وتعالى بقول( كن ) فيكون- وهذا هو الفيصل- أي الإيمان بقدرة الله على الخلق بقول (كن فيكون) دون الرجوع للأسباب والمسببات.

ومع ذلك فقد احترم الحق سبحانه وتعالى عقول البشراحترامًا أكثر بكثير ممن يحدثنا ويكتب لنا عن أصل خلق الإنسان الأول ، وأنه من سلالة القردة .

فقد فصل لنا الحق كيف خُلِق آدم ؟ فقال تعالى: (هو الذي خلقكم من تراب) غافر 67 .

والتراب وحده لم يكن جزء من الخلق بل أضيف له الماء فقال تعالى :(إنا خلقناهم من طين لازب) الصافات 11. وخلط التراب بالماء وتعرضه للهواء ينتج عنه مادة قال عنها الحق :( إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ) ص 70 . ولهذا نجد الأطباء القدماء وأكثرهم كانوا فلاسفة - في العصر الذهبي لعلم الفلسفة - ومنهم أرسطو وأفلاطون وغيرهم- يقولون أن الإنسان مكون من مكونات أربع (التراب والماء والهواء والنار) وعليه وضعوا أساس لكل طرائقهم العلاجية ، ومنها العلاج بالنزف ، والذي منه (الفصد والحجامة) . على أن بعض هذه الطرائق تغيرفيما بعد مع تطور مهنة الطب .

ولو عدنا لبحث قضية الخلق الأول سنجد أن الله تبارك وتعالى جعل من رسالة سيدنا عيسى ابن مريم مثال لخلق الإنسان الأول (المختلف عليه) قال تعالى : ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) أل عمران آية 56 . وأجزم أن الصورة بمثل سيدنا عيسى قد وضحت لمن يريد أن يعي، أن الموضوع هو الإيمان بالله القادر على قول (كن فيكون) .

ولم ينتهي الموضوع (جلا جلا ) عند هذا الحد فلقد جعل الله من معجزات سيدنا عيسى ابن مريم الحسية أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن الله – يعني نستطيع أن نؤكد على أنها (جلا جلا)- وهو مثال تقريبي حتى يصل إلى عقولنا بشكل بسيط . قال تعالى : (وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي) سورة المائدة 11.

فهل من يفهم نص هذه الآيات ويتدبر هذه الأمثال التي أوردها الله في كتابه يصبح (عدو للإسلام الجميل) ؟

أي عداء، في اختلاف وجهات النظر حول مسائل ونظريات علمية مأخوذة من مقارنة حفريات العظام والجماجم المختلفة، لكائنات مختلفة لم يرها أحد رأي العين، وكذلك فرضيات التشابة البيولوجية بين خلائق الله المختلفة ومنهم الإنسان.

يا سادة أرجو أن يكون هناك مساحة لقبول الرأي والرأي الآخر، بعيدًا عن العدائية وتذكروا قول الحق ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) وفي علم الطب كثير من المسائل لم يجدوا لها تفسير واضح فيقال عنها (غير معلوم السبب) Unknown cause

وليس جلا جلا . وكل عام والجميع بألف خير .



