قبل رحيل أبو الهول للأبد !

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كنا نقنع أبو الفتوح بهذا الأمر قبل القبض علينا بمنزله

إعلانات في التلفزيون عن مدينة سكنية على مساحة 550 فدان ترى الهرم مباشرة
في الوقت نفسه شركة إماراتية – قيل انه بالتعاون مع ساويرس – تعمل مشروع سياحي في مواجهة أبو الهول بالتعاون مع شركة الصوت والضوء التابعة للحكومة
ما يحدث هو اعتداء على أهم منطقة آثار في مصر وتهديد مباشر وخطير لابو الهول بالضياع خاصة لضعف مكوناته
مثل هذه المشروعات اضطرت الحكومة في عهدي السادات ومبارك لرفضها نتيجة ضغط العلماء والمثقفين وكبار المحامين ونواب البرلمان والرأي العام، ويبدو أن الحكومة راهنت على عمرهم ورحيلهم الواحد تلو الآخر بحكم السن، ومن تبقى اّثر الصمت ولا يستطيع المقاومة مع الغشم وتسفيه أصحاب الرأي المعارض وكثيرا ما يتطور الأمر إلى أكثر من هذا
مصر دفعت أكثر من 100 مليون جنيه غرامة لشركة جنوب الباسفيك تعويضا عن فسخ عقد مشروعها المسمى " صحراء سيتي " بعد أن لجأت إلى محكمة دولية ، وكان موقع مدينتها على مسافة ابعد كثيرا مما يحدث الآن
اليونسكو سبق أن هددت بشطب العديد من آثار مصر بسبب مخالفات المواثيق الدولية
أمام القلعة استطاع نصير الاستحواذ على ارض لبناء أبراج بتواطؤ من عاطف عبيد وغيره وأقمنا قضية ولكنها لم تحكم حتى الآن !
وفى الإسكندرية يجرى تشويه كل المباني الأثرية الملكية بالمنتزه ، وشكي د . صالح لمعى وغيره من علماء الآثار والعمارة ولم يبال بشكواهم احد
هل فكرت الدولة على الأقل اخذ ما دفعته من غرامة وبأسعار ترجع لعشرات السنين ممن يشوهوا أبو الهول والاهرامات الآن ؟
حيثيات القضاء الدامغة تدين إقامة مثل هذه المشروعات
ولكن ما العمل وقد أصبح واضحا أن الحكومة تبحث عن أي مصدر دخل ولو عن طريق إجبار الآثار على الانتحار وتطبيق النظرية التي عجز فاروق حسنى عن تطبيقها بسبب مقاومة العلماء وهى نظرية " الثقافة تجارة "
زميلنا محمود عابدين سألني كثر عن خلفية هذه الموضوعات التي عشتها وشاركت في المؤتمرات واللجوء للقضاء، وكتب عنها
رحم الله المطرب عبد اللطيف التلبانى الذي غنى " أبو الهول الأمين . من آلاف السنين . حارس ع الوطن ...وبعد طول سكوته . نطق وسمعنا صوته . بيتحدى الزمن "
فأبو الهول أصبح عاجزا عن النطق من هول ما يحدث

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