» وزير الدفاع يتناول الإفطار مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية

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الفريق محمد فريد يتفقد الإعداد المهاري لطلبة الكلية الحربية

وزير الدفاع

القوات المسلحة

صدقي صبحي

الكلية الحربي

شارك الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلبة الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفنى للقوات المسلحة تناول وجبة الإفطار فى ثالث أيام شهر رمضان المبارك ، والذى يأتى فى إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة والوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وتقديره لما يبذلوه من جهود لتطوير المنظومة التعليمية بما يساهم فى تقدم ورقى قواتنا المسلحة بالأسس العلمية الصحيحة.

وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بحلول شهر رمضان المبارك ، وأشاد بالجهود المبذولة من أبطال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأوفياء للقضاء على البؤر الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب بشمال ووسط سيناء مشيراً إلى النجاح الذى تم تحقيقه خلال العملية الشاملة " سيناء 2018 " .

وأشار إلى أن القوات المسلحة تزداد يوماً بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة ، بما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من كفاءة وروح قتالية ومعنوية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها ، مؤكداً أن القيادة العامة تولى الكليات والمعاهد العسكرية أهمية كبرى فى منظومة التطوير والتحديث وأن الفرد المقاتل المحترف هو الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية .

كان القائد العام قد قام بتفقد مراحل تطوير ورفع كفاءة المعهد الفنى للقوات المسلحة وشاهد فيلماً تسجيلياً تناول مراحل هذا التطوير .

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة و قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .
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