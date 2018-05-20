» تحذيرات من طقس الغد

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية غد الاثنين 21 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها، ليسود طقس خامس أيام شهر رمضان المبارك، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الإثنين، بالقاهرة، العظمى 40، والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 36، والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33، والصغرى 20 درجة.

تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا شمالًا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس.


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