قرار جديد من رئيس الزمالك بشأن أزمة "السعيد"

20 مايو 2018 - 05:50 م

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موعد حل الأزمة التي وقعت بين صانع العاب النادي الأهلي عبدالله السعيد والنادي لافتا إلى أن الحل سيكون قريبا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج إستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "عبد الله سيعيد الأموال التي حصل عليها إلى نادي الزمالك مرة أخرى".

وأكمل: "لا يصح أن أتسبب في إيقاف لاعب مقبل على كأس العالم".

وأردف: "بعد عودة اللاعب من فنلندا سنحل الأمر".

وكان اللاعب قد وقع للزمالك في الفترة الماضية وحصل على مقدم تعاقد 40 مليون جنية، لم يستردها النادي حتى الآن.