مرتضى منصور لـ"رامز جلال: "هاعلقك من رجليك"

20 مايو 2018 - 06:54 م

هدد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتعليق الفنان رامز جلال من رجله أمام منزله، إذا فكر في تنفيذ مقالبه الرمضانية معه أو عرض عليه التصوير فيها.

وأضاف "منصور" في تصريحات لبرنامج إستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "رامز يعلم تماما ماذا سيحدث له إذا فكر في استدعائي للبرنامج.. ما يحدث كله تمثيل، جميع من يظهروا مع رامز في برنامجه على علم بما يحدث".

تابع مرتضى منصور قائلا: "فرج عامر قالى أنه اشترى بدلة جديدة لميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق، من أجل المباراة النهائية، وقالي أنه قام بيمنح ميمي ورقة بتشكيل المباراة النهائية لكنه وجده يلعب المباراة بتشكيل آخر" وعن الصلح بينهما قال مازحا: "أحمد مرتضى دفع 15 ألف جنية قيمة العزومة لفرج عامر ومجلس سموحة عقب نهائي الكأس، وفي الأخر قال إننا لم نتصالح".