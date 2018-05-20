«تعليم المنيا» تعلن فتح باب الإعارات الخارجية

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الأحد، إعادة فتح باب التقدم للإعارات الخارجية لمختلف التخصصات بدءاً من اليوم 20 مايو وحتي آخر الشهر 31 مايو الجاري.

وكانت وزارة التعليم، أرسلت فاكسًا لمديرية التعليم بالمنيا، يتضمن إعادة فتح باب التقدم لاستكمال الإعارات الخارجية في بعض التخصصات المطلوبة، لجميع المعلمين، بشرط ألا يكون المتقدم قد تقدم بطلب لهذا العام، فضلًا عن الالتزام بمواعيد التقديم المعلنة وألا يزيد السن على 56 عاماً.

ومن التخصصات المطلوبة: تربية موسيقية إناث وذكور، إعدادي وثانوي، تربية خاصة ذكور وإناث جميع التخصصات، رياضيات إناث، إعدادي وثانوي، علوم إناث وذكور إعدادي وثانوي، التعليم الصناعي، تعليم ابتدائي إناث وذكور تخصصات لغة عربية، دراسات اجتماعية، علوم، رياضيات، تربية موسيقية، تربية فنية، ورياض أطفال ذكور.

كما شملت التخصصات المطلوبة مدرس فصل إناث وذكور، وبالنسبة للدول الناطقة بغير العربية وتخصصات: رياضيات، علوم، لغة عربية، دراسات اجتماعية، تربية خاصة.

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