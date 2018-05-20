  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:44 م
بحث متقدم
برشلونة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال سوسيداد

جولدا مائير

«جولدا مائير» أصيبت بهستيريا خلال حرب 73

دياز

مدرب الأهلي الجديد يصل خلال ساعات

سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

بالفيديو والصور.. سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

العميد محمد سمير

تعيين المتحدث العسكري السابق مساعدًا لرئيس"الوفد"

توفيق عكاشة

قبول استشكال عكاشة ووقف حكم حبسه سنة

مكرم محمد أحمد

"أبو عمر المصري" ليس فيه إساءة للسودان

خالد الجندي

الجندي: صيام شهر رمضان لم يكن إجباريًا

تريزيجيه ينتقل إلى ليفربول

مهاجم منتخب مصر يدخل حسابات فريق صلاح سابقا

السيسي

بالصور.. لافتات لـ"السيسي" تملأ شوارع غزة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال سوسيداد

الرياضة

برشلونة
برشلونة

المصريون

أخبار متعلقة
#

9 أرقام شهدها كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

#

بث مباشر.. نقل عجلة توت عنخ آمون الحربية

#

بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

#

موعد مباراة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة

بث مباشر

برشلونة

الدوري الاسباني

المصريون

ريال سوسيداد

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في بطولة الدوري الإسباني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تشكيل المصري أمام الأهلي
» «صلاح محسن» يقود هجوم الأهلي أمام المصري
» بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري
» "الحايس" يعود الي أرض الوطن بعد رحلة علاج
» رئيس الريال: أي ناد في العالم يتمنى ضم «صلاح»
» بالصور.. "والي" تكشف عن الحالة الصحية لـ"مديحه يسري"
» قرار من "كوبر" بتغيير موعد معسكر ودية الكويت
» مرتضى منصور لـ"رامز جلال: "هاعلقك من رجليك"
» الفيفا يهدد الزمالك
» الذهب يرتفع 3 جنيهات
» رسميا.. الزمالك يحصل على توقيع نجم "الدراويش"

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"