"أبو عمر المصري" ليس فيه إساءة للسودان

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السودان

مكرم محمد احمد

الأعلي للاعلام

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدم صحة ما تم تداوله عن وجود مشاهد مسيئة للسودان الشقيق فى مسلسل "أبوعمر المصرى" الذى يبث خلال شهر رمضان الجارى.

و قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، فى بيان، إن المجلس حريص على العلاقات المصرية السودانية و عدم المساس بها أو محاولة تكديرها، مضيفا أنه فور بث خبر عن احتجاج السودان على أحد المشاهد بالمسلسل تم تكليف المرصد الاعلامى الخاص بمتابعة المسلسلات بإعادة مشاهدة الحلقات التى أذيعت.

وأضاف مكرم، أنه تبين من المتابعة أن الحلقة الأولى لا توجد بها أى مشاهد لسيارة تحمل أرقاما سودانية مكتوب عليها الخرطوم وأن الحلقة لا تحتوى على مشاهد لسيارات نهائيا وكذا الحلقتين الثانية والثالثة.

وأوضح أن الشركة المنتجة وضعت تنويها فى بداية الحلقة، أكدت فيه أن أماكن وأحداث وشخصيات المسلسل من وحى خيال صناع العمل وأن أى تشابه بينهم وبين الواقع هو محض صدفة غير مقصودة.


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