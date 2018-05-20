علقة ساخنة من سعد سمير وتريزجية لـ"رامز جلال"

20 مايو 2018 - 09:29 م

سيطرت حالة من الغضب والانفعال على سعد سمير ومحمود تريزيجيه، لاعبي النادي الأهلي، عقب "مقلب" رامز جلال الذي أعده لهما في برنامج "رامز تحت الصفر".

وانفعل سعد سمير، على رامز جلال عقب كشفه عن وجهه الحقيقي وخلع الماسك الذي كان يرتديه لشقيقة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر وانهال عليه بالضرب المبرح، قائلاً: "أيه يا رامز ده روسيا ايديا باظت، ده نمر بجد يا رامز.. ده مش هزار".

ورد عليه رامز جلال متأثرًا بالضربات القوية "أنت غبي يا سعد خلاص مش للدرجادي أنا مموتكش يعني والكاميرات بتصورك".

وتقوم فكرة برنامج "رامز تحت الصفر" على دعوة عدد من مشاهير الكرة والفن والإعلام لتصوير برنامج في روسيا، حيث يتم توصيلهم إلى مكانٍ ما وسط الثلوج في روسيا يتعرض لمغامرة غير متوقعة، حيث يظهرفي المرة الأولى نمر يهاجم الضحية وفي المرة الثانية دب مفترس يخرج من بين الجليد على مراحل أمام الضيف مما يزيد من فزعه وخوفه.

يأتي برنامج "رامز تحت الصفر"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال، خلال السنوات الماضية، وهي "رامز تحت الأرض"، "رامز بيلعب بالنار"، "رامز توت عنخ آمون"، و"رامز قرش البحر"، و"رامز ثعلب الصحراء"، و"رامز قلب الأسد" و"رامز واكل الجو".