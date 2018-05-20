مدرب الأهلي الجديد يصل خلال ساعات

20 مايو 2018 - 09:30 م

كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، عن موعد وصول الأرجنتيني رامون دياز، تمهيدًا للتوقيع على عقد تدريب الفريق الأحمر، لمدة موسمين.

وأكد المصدر، أن الأرجنتينى رامون دياز سيصل القاهرة مساء اليوم الأحد، بعد موافقة الطرفين على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وأوضح المصدر، أن الأرجنتيني دياز سيحصل على 300 ألف دولار شهريًا، بالإضافة لتواجد نجله مساعدًا في الجهاز الفني، ومدرب أحمال ومحلل فني، ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع دياز بشكل رسمي في غضون الساعات القليلة المقبلة وبالتحديد بعد انتهاء مواجهة المصري.