» «الأرصاد»: ارتفاع شديد في درجات الحرارة غدًا

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الأرصاد الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توالي درجات الحرارة في الارتفاع غدًا الاثنين، ليسود طقس شديد الحرارة علي معظم الأنحاء نهارًا معتدل ليلاً وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا شمالاً والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط علي شمال الصعيد وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، أوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يصل ارتفاع الموج من 1.5 : 2 متر والرياح به جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بينما البحر الأحمر فحالته معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج به من 2 :2.5 متر والرياح به شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بأهم درجات الحرارة:

القاهرة : 40-25

الإسكندرية :36-20

العريش 32-18

شرم الشيخ 39-30

الغردقة 39-28

الأقصر 44-27

حلايب 34-26

شلاتين 36-24


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