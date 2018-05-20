بالفيديو.. فيروز تغني للقدس مجددًا

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«إلى متى يارب» أغنية المطربة اللبنانية، فيروز، للقدس
«إلى متى يارب» أغنية المطربة اللبنانية، فيروز، للقدس

خالد الشرقاوي

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القدس

فيروز

إلى متى يارب

عادت المطربة اللبنانية، فيروز، للغناء للقدس مجددًا، وسط الاشتباكات الواقعة هناك بين الفلسطينيين مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وطرحت ريما رحباني، ابنة فيروز، اليوم الأحد، أغنية لوالدتها تحمل اسم "إلى متى يارب".

وتظهر فيروز في الأغنية وهي تؤدي كلماتها، وهي فكرة وإنتاج وإخراج ريما رحباني.

يذكر أنه سبق لفيروز، وأن غنت للقدس، من خلال أغنية "زهرة المدائن"، والتي سجلتها بعد هزيمة الجيوش العربية في حرب 5 يونيو عام 1967.

وآخر ألبومات فيروز الغنائية طرحته في عام 2017، واسمه "ببالي"، والذي يحمل رقم 99 في مسيرتها الفنية الطويلة.

وتم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، 14 مايو، وذلك عقب قرار ترامب في السادس من ديسمبر الماضي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.


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