"المالية" تبيع سندات خزانة بـ2.75 مليار جنيه.. غدًا

خالد الشرقاوي
تعتزم وزارة المالية غدًا الاثنين، طرح سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 2.75 مليار جنيه.
وبحسب ما ذكره جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري فقد تقرر بيع سند خزانة لاستحقاق 5 سنوات بـ 1.5 مليار جنيه واستحقاق 10 سنوات بـ 1.25 مليار جنيه.
وأعلنت المالية اليوم، عن نتائج بيع أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يومًا بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليار جنيه.
وتستهدف الوزارة طرح أدوات دين لأذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية للموازنة علي مدار الأسبوع الجاري بقيمة 33 مليار جنيه عبر 3 عطاءات أسبوعية.
فجر03:24 ص
فجر
03:25
شروق
05:01
ظهر
11:56
عصر
15:36
مغرب
18:52
عشاء
20:22