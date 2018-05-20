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"المالية" تبيع سندات خزانة بـ2.75 مليار جنيه.. غدًا

مال وأعمال

وزارة المالية
وزارة المالية

خالد الشرقاوي

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البنك المركزي

المالية

سندات خزانة

تعتزم وزارة المالية غدًا الاثنين، طرح سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 2.75 مليار جنيه.

وبحسب ما ذكره جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري فقد تقرر بيع سند خزانة لاستحقاق 5 سنوات بـ 1.5 مليار جنيه واستحقاق 10 سنوات بـ 1.25 مليار جنيه.

وأعلنت المالية اليوم، عن نتائج بيع أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يومًا بقيمة إجمالية بلغت 14.5 مليار جنيه.

وتستهدف الوزارة طرح أدوات دين لأذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية للموازنة علي مدار الأسبوع الجاري بقيمة 33 مليار جنيه عبر 3 عطاءات أسبوعية.


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