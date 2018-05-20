» بالفيديو.. «كوتينيو» يقود برشلونة للفوز على ريال سوسيداد

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فاز فريق برشلونة على نظيره ريال سوسيداد، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

فشل نجوم برشلونة فى إختراق دفاعات الفريق الباسكى خلال أحداث الشوط الأول، حيث لم ينجح الثلاثى الهجوم سواريز، كوتينيو و ديمبلى فى هز شباك الفريق الباسكي.

نجح النجم البرازيلى فيليب كوتينيو فى تسجيل هدف فوز برشلونة بالمباراة من تصويبة صاروخية رائعة سكنت شباك ريال سوسيداد بالدقيقة 57 من زمن اللقاء.

وفى الدقيقة 80 غادر القائد اندريس إنييستا ملعب المباراة فى ظهوره الأخير مع البارسا، وسط بكاء من نجم البارسا.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 93 فى صدارة الدوري الإسباني، وكان قد توج بالمسابقة قبل عدة أسابيع للمرة 25 فى تاريخه، بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 49 فى المركز الثانى عشر.

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