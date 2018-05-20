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"الصحة" ترد: سوفالدى لا يسبب أى بؤر سرطانية بالكبد

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سرطان

شائعة

سوفالدى

أكدت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن عقار سوفالدى لعلاج فيروس سى لا يسبب إصابة الكبد بالسرطان مطلقًا، وإنما علاج فعال وآمن للغاية وجميع دول العالم توفره لمرضاهم.

 

وقال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، في تصريحات صحفية، إن البروتوكول العلاجى الخاص بعلاج فيروس سى تعافى به أكثر من 2 مليون مريض بمصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه لا توجد أى دراسات تثبت أن عقار السوفالدى يسبب إصابة الكبد بالسرطان.

 

وكانت شائعات ترددت على "السوشيال ميديا"، تتدعى بأن سوفالدى يسبب بؤرا سرطانية بالكبد، وهذا ما نفته اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.


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