"أمن الإسكندرية" عن حادث الأقباط: لم نُخطر بشئ

20 مايو 2018 - 11:05 م

كشفت مديرية أمن الإسكندرية تفاصيل حادث انقلاب ميكروباص كان يقل 14 شخصًا من كنيسة السيدة العذراء إلى دير مارمينا، اليوم الأحد، على الطريق الساحلي الدولي في منطقة محرم بك.

وأرجع بيان أمني الحادث إلى انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة رحلات إسكندرية "ميكروباص" ما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني يمين الطريق وانقلابها.

وأضاف البيان أن مستقلي الميكروباص كانوا في رحلة من كنيسة السيدة العذراء بشارع 45 إلى دير مارمينا في منطقة برج العرب، مشيرةً إلى أن الدير لم يخطر بالرحلة كما هو متبع.

وأكدت مديرية أمن الإسكندرية أنه تم التحفظ على السيارة وقائدها على ذمة التحقيق، لافتةً إلى أن الحادث أسفر عن مصرع طالب "13 عامًا" وإصابة 13 آخرين بكسور وكدمات، نُقلوا جميعًا إلى مستشفى رأس التين العام. ?