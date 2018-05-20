قريبًا.. تدشين حزب جديد يضم أغلب أعضاء البرلمان

20 مايو 2018 - 11:06 م

كشفت مصادر مطلعة عن أن جمعية «من أجل مصر»، بصدد الإعلان عن تأسيس حزب جديد تحت مسمى «مستقبل مصر»، في أعقاب النجاح الذي حققته إبان الانتخابات الرئاسية السابقة، وقدرتها على إقناع قطاع كبير من المواطنين بالمشاركة فيها، وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة.

وفي تصريح إلى «المصريون»، أضافت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها، أن الجمعية تسعى إلى ضم حزب «مستقبل وطن»، وعدد كبير من أعضاء حزب «المصريين الأحرار»، إضافة إلى أكثر من 300 نائب من أعضاء مجلس النواب.

المصادر أشارت إلى أن «من أجل مصر»، تعقد حاليًا اجتماعات مكثفة مع بعض الشخصيات التي تسعى الانضمام للحزب، وكذلك مع الأحزاب التي تسعى الجمعية لضمها.

غير أن داليا يوسف، أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، قالت إنها ليس لديها أية معلومات حول الأمر، مشيرة إلى أنها لم تتواصل مع الجمعية منذ فترة، ومن ثم ليس لديها خلفية عما يدور داخلها حاليًا.

وأضافت لـ«المصريون»، أنه من المحتمل أن يكون هناك حديث حول هذا الأمر، لكنها طلبت التواصل مع أحد أعضاء الجمعية للتأكد من ذلك الأمر، متابعة: «ممكن يكون أعضاء مستقبل وطن لديهم معلومات، وممكن التواصل معهم والتأكد من ذلك الموضوع».

وقال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، إن الجمعية انضمت للحزب منذ شهر ونصف تقريبًا، مشيرًا إلى أن ما يتردد عن تحول الجمعية لحزب هو أمر يسمعه للمرة الأولى، ولم يعرضه عليه أحد من قبل.

وأضاف لـ«المصريون»، أن حزب «مستقبل وطن»، يمتلك جميع كوادر وقيادات الجمعية، وأصبحوا جميعًا أعضاء بالحزب، لافتًا إلى أن الجميع يعمل من أجل مصر، وفي خدمتها، بصرف النظر عن المسميات.

وتابع: «لديهم الحق في الانسحاب، وإذا كان لديهم نية في تأسيس حزب فهذا حقهم، فالكل يسعى إلى خدمة مصر ومصالح الدولة، لكن ليس لدي معلومات مؤكدة حول تلك الخطوة».

فيما قالت مارجريت عازي، أحد مؤسسي جمعية «من أجل مصر»، وعضو مجلس النواب، إنها ليس لديه معلومات مؤكدة بشأن ما إذا كانت الجمعية تدرس بالفعل ذلك الأمر أم لا.

وقال الدكتور محمد منظور، رئيس جمعية «من أجل مصر»، إن مقترح دمج الأحزاب السياسية في مصر ما هي إلا فكرة مبدعة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم، والذي عقد في الشهور القليلة الماضية، حين أكد أن الأحزاب كثيرة، ولا بد من دمجها لزيادة قدرة كفاءة عملها.

وأضاف منظور، في بيان له، أن مصر بها ما لا يقل عن 104 حزب مُشهر على أساس قانوني، والأغلبية ليس لها أي تأثير على الساحة السياسية بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن أغلب دول العالم لا يتواجد بها أكثر من 5 أحزاب ما بين مؤيدين ومعارضين ومن يمثلوا تيار الوسط.

وأشار إلى أن "خطوة دمج الأحزاب ستتم وفقًا لتقارب أيدلوجيات كل حزب على حسب نهجه السياسي، ولن تتم بعشوائية"، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في إحياء العملية السياسية.