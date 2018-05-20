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"الخارجية" تخصص صفحة لتقديم إرشادات للمشجعين المصريين بروسيا

الحياة السياسية

المستشار أحمد أبو زيد
المستشار أحمد أبو زيد

المصريون

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أحمد أبو زيد

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة قررت تخصيص صفحة على موقعها الإلكترونى لتقديم الإرشادات اللازمة للمشجعين المصريين المسافرين إلى دولة روسيا الاتحادية، لحضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبل، وذلك فى إطار استعدادات الوزارة لفعاليات البطولة وتوفير الرعاية الكاملة للمشجعين المصريين.

وأضاف أبو زيد، أن وزارة الخارجية تقوم بالتنسيق بصورة يومية مع كافة أجهزة الدولة المعنية والجانب الروسى عبر السفارة المصرية فى موسكو لوضع الإرشادات اللازمة للمواطنين المصريين على أن يتم تحديث تلك الإرشادات كلما استدعت الحاجة، حيث تتناول الإرشادات التى تم إطلاقها على موقع الوزارة مستندات إثبات الشخصية الواجب على المواطن حملها عند السفر إلى روسيا، وتوقيتات الدخول والمغادرة طبقا لقواعد التأشيرة المعمول بها فى هذا الصدد، وإرشادات الإقامة وحجز الفنادق والانتقالات، والحد الأقصى من المبالغ المالية المسموح بدخولها مع المواطن.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الإرشادات تتضمن أيضًا بعض النصائح العامة التى تسهل من زيارة وإقامة المشجعين، وعناوين مراكز استخراج بطاقات المشجعين Fan ID فى المدن الروسية التى ستستضيف مباريات المنتخب المصرى، وعناوين بعض أقسام الجوازات التى يمكن تسجيل الإقامة بها فور الوصول، بالإضافة إلى أرقام الطوارئ الخاصة بالسلطات الروسية وبيانات الاتصال بالسفارة المصرية فى موسكو، علما بأنه سوف يتم تخصيص خطوط ساخنة إضافية على مدار الساعة يعلن عنها تباعاً لتلقى اتصالات المشجعين المصريين.

وفى ختام تصريحاته، أكد المتحدث الرسمى باسم الخارجية على أن الوزارة تتولى متابعة الاستعدادات النهائية لهذا الحدث الهام بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، وأنه جارى اتخاذ الترتيبات النهائية فى هذا الشأن من أجل تيسير إقامة المشجعين المصريين.


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