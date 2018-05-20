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الأوقاف: حفظ الأحذية في المساجد مجانًا

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، مبلغ 13 مليونًا و567 ألفًا و417 جنيهًا لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار خطة الوزارة بهذا الصدد.

وأصدرت وزارة الأوقاف، القرار رقم 117 لسنة 2018، الذي ينص على أن خدمة حفظ أحذية المصلين بالمساجد هي خدمة مجانية بكل المساجد تقدم لوجه الله تعالى، وأنه يحال إلى التحقيق كل من يطلب أو يقبل مقابل لأداء تلك الخدمة، وكلفت الوزارة المفتشين بمراقبة تنفيذ ذلك القرار.

ونص القرار على إحالة من يثبت تقصيره في ذلك للتحقيق بديوان عام الوزارة، وأن يُستبعد المخالف عن العمل بالمساجد الكبرى ومساجد النذور، إضافة إلى ما يترتب على نتائج التحقيق من جزاءات.


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