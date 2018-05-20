قيادات «الوطني» تُدشن حزبًا جديدًا

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المصريون

الحزب الوطني

الانقاذ

الجبهة الديمقراطية

قيادات الصف الثاني

قال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب «الجبهة الديمقراطية»، والقيادي السابق بجبهة «الإنقاذ»، إن قيادات الصف الثاني بالحزب «الوطني» الحاكم، تعقد حاليًا اجتماعات مكثفة؛ من أجل بحث إطلاق حزب جديد، تحت مسمى آخر.

وتحفظ حمدان في تصريح إلى «المصريون» عن الكشف عن أسماء تلك القيادات، قائلاً إنه سيتم الإفصاح عن هويتهم في غضون الأيام القادمة.

وأضاف: «المجتمعون فكروا في تسمية الحزب المزمع تأسيسه بالحزب المصري، غير أنهم وجدوا أن هناك حزبًا آخر تقريبًا بهذا الاسم، لذا يبحثون عن اسم آخر»، مشيرًا إلى أنهم «لن يطلقوا اسم الحزب الوطني؛ لأنهم يدركون أنه بات مكروهًا».

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب دعا إلى إنشاء حزبين أحدهما مؤيد والآخر معارض، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إدماج الأحزاب في مصر والوصول إلى حزبين أو ثلاثة أقوياء، الأمر الذي حمدان قال إنه يؤكد صحة تصريحاته.


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