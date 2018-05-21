إصابة عميد شرطة علي الطريق الصحراوي بالمنيا

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انقلاب سيارة

المنيا

اصابة عميد شرطة

أصيب عميد شرطة اليوم الأحد باشتباه كسر بالضلوع والساق اليمنى، نتيجة انقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار فى شمال محافظة المنيا.

البداية عندما تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة رقم "145 ج-ه-ب" بالطريق الصحراوى الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار.

وتبين أن السيارة انقلبت بسبب انفجار أحد الإطارات الأمامية وانحرافها، بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة عميد شرطة، "ا-م-ط" 50 عامًا، مقيم بفيصل فى الهرم باشتباه كسر بالضلوع والساق اليمنى وتم نقله إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار.

وتحرر محضر بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق.


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