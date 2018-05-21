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هل تعود وزارة الإعلام مجددًا؟، هذا التساؤل برز بقوة عقب المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، الذي طالب فيه بضرورة وجود تغيير لأطر ونمط إدارة المجلس خلال الفترة المقبلة، للحصول علي مزيد من الصلاحيات لضبط الأداء الصحفي والإعلامي.

وألغيت وزارة الإعلام في حكومة إبراهيم محلب الثانية وتحولت إلى المجلس الأعلى للإعلام،  والذي يتولى تنظيم العمل الإعلامي والصحفي الخاص والحكومي في مصر.

وقال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، إن "المجلس طلب بشكل واضح تغيير أطر عمله والقانون المنظم للهيئات الصحفية والإعلامية، وهو الأمر الذي سيتم بحثه، والتأكيد عليه مع مجلس النواب خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "الوقت لا يسمح بتغييره خلال الفترة الحالية، نظرًا لقرب دخول مجلس النواب في إجازة بسبب انتهاء دور الانعقاد، ومن ثم سيعمل المجلس الأعلى على تنظيم قانون جديد، يسهل من طريقة عمله ويجعلها أكثر قانونية واتفاقًا مع متطلبات المرحلة الحالية".

وأشار إلى أن "وجود وزارة للإعلام أو مجلس أعلى لتنظيمه، سيان، فالأمر لا يختلف كثيرًا، وليس للمجلس الأعلى أي سعي حول هذا الأمر، خاصة وأنه لديه الصلاحيات الكاملة للتعامل مع المخالفات الإعلامية منذ تشكيله، واستطاع بالفعل العمل على هذا الأمر، وتنقية الإعلام المصري، مما طرأ عليه خلال السنوات الأخيرة".

وأوضح أن "تحويل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة للإعلام، هو أمر من اختصاص الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يملك أن يعيدها مرة أخرى إلى العمل بعد أكثر من 5 سنوات كاملة على إلغائها".

في السياق، قال هشام جمال، الخبير الإعلامي، إن "مع وجود رغبة للسلطة في تنظيم الإعلام وفرض مزيد من الرقابة عليه، فإنه من المتوقع بشكل كبير عودة وزارة الإعلام للعمل من جديد خلال الفترة المقبلة".

وأضاف، أن "وجود وزارة للإعلام أمر لا يعب النظام السياسي طالما أنه يري الحاجة لوجودها خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود انفلات إعلامي كبير في مصر، ليس على مستوى البرامج فقطن وإنما المسلسلات والأفلام وغيرها، وهو جزء من الرقابة، وظلت موجودة في مصر حتى قبل ثورة 30يونيو، ومن ثم ألغيت في حكومة إبراهيم محلب الثانية".


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