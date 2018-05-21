» بالفيديو.. الأهلي يتخطى المصري البورسعيدي بثنائية

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ28.

أحرز هدفي الأهلي كل من، أحمد حمدى فى الدقيقة 19 وصلاح محسن بالدقيقة 75 من عمر المباراة.

سيطر الأهلى على مجريات المباراة بالكامل رغم دفع أحمد أيوب القائم بأعمال المدير الفنى بالعناصر البديلة بعد إراحة أكثر من 5 لاعبين أساسيين بخلاف المصابين.

سيطر الأهلى على أحداث الشوط الأول وخصوصاً النصف ساعة الأولى ،ولم يصمد دفاع المصري أمام طوفان هجمات الأهلى حتى نجح أحمد حمدى صانع العاب الفريق الأحمر الشاب من اختراق الدفاع البورسعيدي ومن لعبة "هات وخد" مع صلاح محسن انفرد بأحمد مسعود حارس المصري وأودع الكرة بسهولة فى المرمى.

استمر ضغط الأهلى فى الدقائق المتبقية من عمر الشوط وسط محاولات قليلة من مهاجمى المصري لإدراك هدف التعادل ـوبالتحديد عن طريق أحمد جمعة الذى سدد كرة قوية فى الدقيقة 34 أخطأت المرمى بسنتيمترات.

بدأ المصري الشوط الثانى بسيطرة نسبية فى محاولة لإدراك هدف التعادل إلا أن دفاع الأهلى كان بالمرصاد خاصة الصاعد محمود الجزار مدافع الأهلى الذى نجح فى افساد هجمات الفريق البورسعيدي.

استفاق الأهلي بعد مرور 50 دقيقة وبادل المصري السيطرة على مجريات اللقاء إلا أنت الكرة انحصرت فى وسط الملعب دون تشكيل أى خطورة على مرمى الفريقين.

وبعد محاولات مكثفة من الأهلى لتعزيز التقدم نجح صلاح محسن من تسجيل الهدف الثانى بعد تلقيه تمريرة بينيه أودعها فى مرمى أحمد مسعود بسهولة ،بعدها حاول المصري تقليص النتيجة لكن دفاعات الأهلى نجحت فى احباط محاولات ابناء حسام حسن.

خاض الفريقان مباراة الليلة كـ"تحصيل حاصل" بعدما توّج الأهلى ببطولة الدورى رسمياً قبل نهاية المسابقة بستة أسابيع للمرة الأربعين فى تاريخه، فيما حصد المصرى المركز الثالث فى بطولة الدورى خلف الأسماعيلى صاحب لقب الوصيف.

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