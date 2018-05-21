» ليبرمان يطالب بسجن النواب العرب في الكنيست

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هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأحد، القائمة العربية المشتركة في الكنيست (البرلمان)، على خلفية مشاركتهم في تظاهرة تضامنية مع غزة، وطالب بسجنهم.
وقال ليبرمان، في تغريدة بصفحته على موقع "تويتر": "كل يوم يمر على أيمن عودة (رئيس القائمة)، وشركائه وهم أحرار طلقاء، رغم أنهم يشتمون أفراد الشرطة (..) هذا اعتبره إخفاقاً للأجهزة المسؤولة عن تطبيق القانون".
وأضاف: "هؤلاء مخربون مكانهم السجن وليس الكنيست، وحان الوقت لأن يدفعوا ثمن أفعالهم".
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إنها "ستقدم شكوى ضد النائب عودة بتهمة مهاجمة رجال الأمن أمس خلال المسيرة التضامنية (داخل إسرائيل) مع قطاع غزة الجمعة الماضية".
ومساء الجمعة، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة، شارك فيها نواب عرب في الكنيست، واعتقلت 21 فلسطينيا.
ومنذ الإثنين الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة دامية بحق متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 65 فلسطينيًا وجرح أكثر من ثلاثة آلاف آخرين.
وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، الذي تم الإثنين، ويحيون الذكرى الـ70 لـ"النكبة" الفلسطينية المتزامنة مع قيام إسرائيل. -

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