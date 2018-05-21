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طوله 40 سم..

استقرار حالة رضيع اخترق رأسه "سيخ حديد"

قضايا وحوادث

اللواء أحمد ضيف صقر - محافظ الغربية - أرشيفية
اللواء أحمد ضيف صقر - محافظ الغربية - أرشيفية

المصريون ووكالات

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أعلن مسؤول مصري، الأحد، استقرار حالة رضيع عمره 11 شهراً، اخترق "سيخ حديد" طوله 40 سم رأسه، قبل يومين.
ووفق بيان نقلته وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة الأهرام، المملوكة للدولة، زار اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية (دلتا النيل) الرضيع زياد محمد القاضي، المعروف إعلاميا بطفل "سيخ الحديد"، للاطمئنان على حالته الصحية.
وأكد الأطباء للمحافظ استقرار حالة الرضيع الصحية وتماثله للشفاء، موجهًا الشكر للفريق الطبي الذى أجرى الجراحة الدقيقة، التي استغرقت 6 ساعات لإنقاذ الطفل.
ووصف المحافظ الأمر بأنه "معجزة"، قائلا "الطبيب المصري قادر على تحقيق المعجزات.. والفريق الطبي سطر أسمائه بحروف من نور في عالم الطب".
ووفق المصادر ذاتها، كان الرضيع زياد البالغ من العمر 11 شهرا قد نقل الى مستشفى طوارئ إثر اختلال توازنه وسقوطه على سيخ حديد طوله 40 سم اخترق رأسه.
من جانبه، قال الطبيب، محمد عبده الشبيني، المشرف العام على مستشفى طوارئ جامعة طنطا، التي أجرت العملية، إن إنقاذ الطفل بمثابة "إنجاز طبي"، لافتا إلى أن الحالة كانت مرعبة خاصة أن الطفل لم يكمل عاماً، ولم يتم استقبال مثل هذه الحالة داخل المستشفى من قبل.
وأوضح الشبيني، في مداخلة تلفزيونية، الأحد، أنه تم التواصل مع قوات الدفاع المدني لقدرتهم على قطع السيخ حتى يتمكن الطفل من الدخول لغرفة العمليات.
وأضاف أن الفريق الطبي تمكن من إنقاذ الرضيع واستخراج السيخ من رأسه بعد 6 ساعات، وتحسنت حالة الرضيع الذي يتلقى العلاج حالياً. 

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