  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:49 ص
بحث متقدم
استقالة رامون دياز من تدريب منتخب باراجواي

تشكيل جهاز الأهلي الجديد بعد استقالة البدرى

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

سعر صرف الدولار فى البنوك والسوق السوداء

ضحايا مذبحة الرحاب

مفاجأة جديدة تغير مجرى التحقيقات في مذبحة الرحاب

الإبراشي

الإبراشي يفاجيء ضيفه: يداك ملوثتان بالدماء

خالد رفعت

أخشى على البلد من مصير مجهول بسبب "القرار المرتقب"

الاستثمار العقاري

نبوءة اقتصادية صادمة لخبير حول أسعار العقارات

البدري

المدرب الحاصل على الدوري الإنجليزي يوافق على تدريب الأهلي

سد النهضة

"الري" تكشف عن انفراجة قريبة لأزمة "سد النهضة"

الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين

قرار هام بشأن بطاقات التموين والخبز

مرتضى منصور

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ "رامز جلال"

مفاجأة جديدة تغير مجرى التحقيقات في مذبحة الرحاب

قضايا وحوادث

ضحايا مذبحة الرحاب
ضحايا مذبحة الرحاب

متابعات

أخبار متعلقة
#

إخلاء سبيل 13 شخصًا في "مذبحة الرحاب"

#

مفاجآت في مذبحة الرحاب.. الكلب لم يخدر

#

مفاجأة عن دفن جثامين مذبحة "فيلا الرحاب"

#

الكشف عن تفاصيل جديدة بمذبحة فيلا الرحاب

مذبحة الرحاب

عماد سعد

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تطور مثير في قضية مقتل رجل الأعمال عماد سعد وأسرته في عُرف إعلاميًا باسم "مذبحة الرحاب" .

و أفادت وسائل إعلامية محلية أن معطيات مفاجئة كشفتها تحقيقات نيابة القاهرة، وذلك بعد الاستماع لـ26 شخصاً من أقارب ودائني الأسرة المغدورة "حسب العربية .نت".

وأضافت أن تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل عينة من كلب الأسرة "ببلاوي"، كشف عدم تلقيه أي مواد مخدرة، من شأنها التأثير على قدرته أو تعطيله عن النباح.

ما قد يعني أن المجرم دخل الفيلا بواسطة أحد أفراد الأسرة، أو لربما كان مقرباً من الأسرة يعرفه بالتالي الكلب تماماً.

ويبدو أن النيابة توصلت من خلال التحقيقات إلى وجود شبهة جنائية، تمثلت في قتل الأسرة بالكامل بشكل محترف، عن طريق أحد الجناة المقربين من العائلة، بحسب ما أوردت صحف محلية.

وكانت بعض التفاصيل التي تسربت سابقاً أكدت وبشكل قاطع أن رجال الأمن توصلوا لخيوط كثيرة قد تساعدهم في الوصول للقتلة، خاصة بعد استبعاد فرضية انتحار الأب، رجل الأعمال، عماد سعد أبو شنب، بعد قتله لأفراد أسرته.

كما أظهرت التحقيقات وجود رسالة هاتفية على جوال رب الأسرة المغدورة تخص بعض الدائنين، وكانت في نفس اليوم الذي حدده تقرير الطب الشرعي بأنه اليوم الذي وقعت فيه الجريمة، وكان قبل اكتشافها بنحو 5 أيام كاملة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على الضيف المصري الذي حضر زفاف الأمير هاري
» هذه العلامات تدل أن جهازك تم اختراقه
» ياسر جلال: رامز أخويا مبيعملش شيء جديد في برنامجه
» انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالي
» "أيوب" يهدى الفوز على المصري لـ"البدرى"
» استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي للأهلي
» بالفيديو.. أغرب حالة زواج بين طفل وسيدة 33 عاما
» هندوس يضربون مسلما حتى الموت في الهند
» «دياز» يوقع عقد تدريب الأهلي
» قرار عاجل لولي العهد السعودي
» محاكمة قاض بتهمة الرشوة لتخفيف حكم بالإعدام

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"