تشكيل جهاز الأهلي الجديد بعد استقالة البدرى

21 مايو 2018 - 09:38 ص

وقع الأرجنتيني "رامون دياز" على التعاقد مع النادي الأهلي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا لحسام البدري المدير الفني المستقيل من الفريق.

جاء تشكيل الجهاز الفني لـ"دياز" كما يلي:

رامون دياز مدير فني، يعاونه محمد يوسف كمدرب عام، وعماد النحاس مديرًا للكرة، وايمليانو دياز، وحسام غالي منسق عام.

وفيليبي ألفارو مدرب أحمال، داميان هيكتور محلل أداء، وخوان نيكولاس المحلل التقني، أما لتدريب حراس المرمى فمرشح له مصطفى كمال، وينافسه خالد مصطفى، وإيهاب جلال حارس الأهلي السابق.

ومن المقرر أن يعرض محمود الخطيب اسم المدير الفني وجهازه، وكل التفاصيل التي تم الاتفاق عليها، على مجلس الإدارة غدًا، لاعتماده رسميًا.