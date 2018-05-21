سقوط عصابة "البروفيسور" الهاربين من قسم مدينة نصر

21 مايو 2018 - 09:47 ص

قال مصدر أمني، إن قوات الأمن تمكنت من القبض على 3 من عصابة "البروفيسور" الهاربين من قسم شرطة أول مدينة نصر.

وأوضح المصدر، أن الهاربين ألقى القبض عليهم بطريق السلوم قبل هروبهم إلى خارج البلاد.

وكان 3 أفراد من العصابة الدولية، هربوا أمس الأحد، أثناء دخولهم قسم شرطة أول مدينة نصر بينهم المتهم الرئيسى "البروفيسور"، بعدما غافلوا رجال الحرس المكلفين بحراستهم والذين أطلقوا النار عليهم فى محاولة لإيقافهم دون جدوى.

يذكر أن العصابة مكونة من 6 أردنيين كونوا تشكيلا عصابيا دوليا لسرقة الشقق والفيلات، وبلغت قيمة مسروقاتهم من الشقق والفيلات 150 مليون جنيه.