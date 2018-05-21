عامل يقتل آخر بسبب معاكسة فتاة في الغربية

21 مايو 2018 - 09:54 ص

أقدم شاب على قتل آخر لخلافات سابقة بينهما بسبب معاكسة فتاة بقرية شرشابة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية.

وردت معلومات للواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، يفيد بمصرع شخص يدعى رضا سليمان العزب، متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش بالرقبة.

وانتقل اللواء عبد اللطيف الحناوي نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، واللواء طارق داود مساعد المدير لفرقة شرطة زفتى والسنطة، واللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث وقوات الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة للسيطرة على الأوضاع؛ وتم فرض كردون أمنى حول منزل المتهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.