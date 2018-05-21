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بالفيديو.. شاب يقفز فى النيل تقليدًا لـ"نسر الصعيد"

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نسر الصعيد
نسر الصعيد

محمد الخرو

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قام شاب من أهالي قنا بتقليد قفزة محمد رمضان من أعلى الكوبري خلال دوره في مسلسل "نسر الصعيد" الذي يتم عرض حلقاته خلال شهر رمضان المبارك.

وقام "الأسطورة" بنشر مقطع فيديو للشاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يؤدي القفزة وكتب في تغريده له قائلا: "تقليد قفزة زين صالح القناوي في النيل من  نسر الصعيد مش للدرجادي يا رجالة".

وانهالت التعليقات من متابعي محمد رمضان علي الفيديو وجاء أبرزها:

قال ناشط: "بجد المسلسل تحفة وشخصية صالح القناوي أحسن شخصية في موسم الدراما السنة دي بجد قنبلة اكتساح".

وأضاف أخر: "مسلسل نسر الصعيد أحس فيه تكرار لسيناريو الأسطورة صالح القناوي يموت وزين يبقى ضابط قد الدنيا زي رفاعي لما مات وبقى ناصر أكبر تاجر أسلحة".

وغرد آخر قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله مش للدرجادي كده هتعملوا مشكلة مفيش داعي يعني المسلسل فوق الروعة بس مش لدرجة إننا نقلد كل حاجة ممكن تقلدوا بس ف حاجة تانيه إنك تنجاح في شغلك وتكون حاجة كبيرة والناس كلها تحبك". 

شاهد الفيديو..


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