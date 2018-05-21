بنى سويف.. ضبط مدير مخبز باع الحصة وجزار ذبح الإناث

21 مايو 2018 - 10:04 ص

ضبطت حملة من مباحث التموين ببني سويف مدير مخبز بلدي بمركز الفشن جنوب بني سويف لاتهامه بالتصرف في حصة المخبز الخاصة به للسوق السوداء تقدر بكمية 2 طن و400 كيلو دقيق بلدلي.

وحررت الحملة التي قادها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ببني سويف القضية رقم 4189 جنح مركز الفشن ضد " حسن. إ . ث" مقيم قرية دلهانس بمركز الفشن مدير مخبز بلدي لتصرفه في حصة الدقيق الخاصة بمخبزه وتقدر بـ2 طن و400 كيلو دقيق.

كما ضبطت الحملة جزارًا مقيمًا بدائرة مركز بني سويف لاتهامه بذبح إناث الماشية والذبح خارج المجازر الحكومية. وتحفظت الحملة على 200 كيلو لحوم إناث ماشية وحررت القضية رقم 100 جنح مركز بني سويف 2018 ضد "خالد. أ. م" جزار مقيم قرية الدوية مركز بني سويف لذبحه خارج المجازر الحكومية وذبحه إناث ماشية.