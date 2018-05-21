الشوبكى: 4 خطوات لتطوير التعليم الثانوى فى مصر

21 مايو 2018 - 10:16 ص

عرض الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رسالة لأحد خبراء اللغويات بمصر وهو الدكتور جلال شمس الدين حول الأسس التى يجب أن يقام عليها نظام التعليم الثانوى بدلاً من النظام الحالى، مشيرًا إلى أن التعليم الثانوى العام يجب أن يحول إلى مهنى تخصصى وهذا أول تغيير، وأن تكون مدة الدراسة فيه خمس سنوات بعد شهادة الإعدادية على مرحلتين الأولى ثلاث سنوات، والثانية سنتان، متضمنة عامين من الكلية المقابلة حتى يُخرِّج لنا أفرادًا قادرين على إنتاج عمل جيد، فى مقابل ذلك يُخصم عام واحد فقط من التعليم الجامعى المقابل فيصبح ثلاثة أعوام بدلاً من اثنين، أى بزيادة عام واحد عما هو مطبق حاليًا.

وأضاف الشوبكى خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان"الثانوى العام والفنى"، أنه يجب أن تُحصَر كل فروع التعليم الجامعى، وتُقسَّم إلى مجموعات متكاملة؛ مثلا مجموعة العلوم الطبيعية وتدرس الرياضة والفيزياء والكيمياء وهذه مجموعة العلوم الكيميائية والحيوية والطبية وتدرس الرياضة والفيزياء والكيمياء وهذه مجموعة العلوم التجارية والمالية وتدرس الرياضة والجغرافيا والاقتصاد وأعمال الأوراق المالية بأنواعها وهذه مجموعة العلوم الهندسية، وتدرس الرياضة والفيزياء والكيمياء والميكانيكا ومجموعة العلوم الفلسفية والنفسية.

وتابع قائلا: "إلى جانب ضرورة إضافة المادة الغائبة إلى كل ذلك، وهى مادة مناهج البحث العلمى، فلقد تجاهلنا هذه المادة، فلا تُدَرَّس إلا بأقسام الفلسفة التى لا تحتاجها ولا تدُرَّس فى الكليات الأخرى التى هى فى أشد الحاجة إليها مثل العلوم والهندسة والطب وغيرها".