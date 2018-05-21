نافعة: مصير سيئ لدول عربية تعمل لصالح إسرائيل

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دول عربية

تنبأ الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بسوء الأوضاع بشكل متزايد خلال الفترة المقبلة بين  بعض من الدول العربية التى تنوى مساعدة إسرائيل فى الهجوم على إيران من أجل دهم الخطر النووي وبين الواقع العربى المرير الذى تعيشه تلك الدول من إهمال للقضية الفلسطينية.

وقال نافعة خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ضحت شعوب عربية كثيرة بدماء ذكية دفاعًا عن عروبة فلسطين واليوم يدعو حكام عرب للتحالف مع إسرائيل لمواجهة "الخطر الإيراني المشترك".

وأضاف خبير العلوم السياسية قائلاً:"هذا القرار ما تعتبره إسرائيل ضوء أخضر لسفك المزيد من دماء الفلسطينيين وترحيل ما تبقى منهم. الدعوة للتحالف مع إسرائيل خيانة للأوطان وليس فقط لفلسطين القادم أسوأ".

وشهد المنشور تعليقات من رواد موقع التواصل الاجتماعي، فقال أيمن القاسى: "دعهم يتمرغوا مع إسرائيل".

وأضافت منى مصطفى: "حضرتك بتدعى الفضولية".

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