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فى تحدٍ صارخ لعروبة القدس..

الحكومة الإسرائيلية: باراجواي ستنقل سفارتها إلى القدس

عرب وعالم

جندلمان
جندلمان

حنان حمدتو

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أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى عن أن دولة باراجواى والتى تقع فى قارة أمريكا الجنوبية ستقوم بنقل سفاراتها من تل أبيب إلى مدينة القدس استمرارا فى تنفيذ قرار الولايات المتحدة والاعتراف بأنها عاصمة لإسرائيل فى تحدٍ صارخ لحرمة مدينة القدس عاصمة فلسطين العربية.

وقال جندلمان فى تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "باراجواي ستفتتح سفارتها بأورشليم اليوم ورئيس الوزراء نتنياهو سيحضر مراسم التدشين. إنها ثالث دولة تنقل سفارتها إلى أورشليم خلال أسبوع واحد عقب أمريكا وجواتيمالا المتواجدة بأمريكا الوسطى".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قائلاً: "عاصمتنا هي أورشليم وليس تل أبيب ولذا ندعو جميع الدول إلى نقل سفارتها إليها لأن هذه هي الخطوة العادلة التي يجب القيام بها".

وشهد المنشور هجوما حادا من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعى، فقال حساب بإسم مواطن حر: "يا محتل لم تنقل سفاراتها سوى الدول الأقزام".

وأضاف أحمد سيد: "لا أحد يستمع اليك أنت الكيان الصهيونى المنبوذ".

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