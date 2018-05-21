  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:21 ص
بحث متقدم
أردوغان

أول تعليق من "أردوغان" على محاولة اغتياله فى البلقان

رامون دياز

راتب خيالي لـ"دياز" لقيادة المارد الأحمر

حسن نافعة

نافعة: مصير سيئ لدول عربية تعمل لصالح إسرائيل

استقالة رامون دياز من تدريب منتخب باراجواي

تشكيل جهاز الأهلي الجديد بعد استقالة البدرى

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

سعر صرف الدولار فى البنوك والسوق السوداء

ضحايا مذبحة الرحاب

مفاجأة جديدة تغير مجرى التحقيقات في مذبحة الرحاب

الإبراشي

الإبراشي يفاجيء ضيفه: يداك ملوثتان بالدماء

خالد رفعت

أخشى على البلد من مصير مجهول بسبب "القرار المرتقب"

الاستثمار العقاري

نبوءة اقتصادية صادمة لخبير حول أسعار العقارات

البدري

المدرب الحاصل على الدوري الإنجليزي يوافق على تدريب الأهلي

إصابة 3 فلسطينيين فى حنين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال

عرب وعالم

اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي
اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أخبار متعلقة
#

إصابة 9 فلسطينيين برصاص الإحتلال في غزة

#

إصابة 12 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

#

إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة

#

إصابة 4 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال

اصابة

مواجهات

جيش الاحتلال

فلسطينيين

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، فجر الاثنين، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر طبي فلسطيني، إنه تم تقديم العلاج لمصابين اثنين بالرصاص الحي، وأخر بالرصاص المطاطي.

وأضاف المصدر أن عشرات المصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أسعفوا ميدانيا.

وكانت مواجهات اندلعت فجرا بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية حاصرت منزلا وسط مدينة جنين، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق الشبان القوة بالحجارة والعبوات الفارغة.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية بزعم اعتقال مطلوبين


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. سؤال محرج من بسمة وهبة لـ"أمينة"
» شاهد.. فيديو مؤلم لأسرة تعيش وسط أنابيب البوتاجاز
» شاهد.. زواج طفل من سيدة تكبره بـ21عامًا
» وفاة والد الإعلامية جيهان منصور
» بالفيديو.. شاب يقفز فى النيل تقليدًا لـ"نسر الصعيد"
» تعرف على الضيف المصري الذي حضر زفاف الأمير هاري
» هذه العلامات تدل أن جهازك تم اختراقه
» ياسر جلال: رامز أخويا مبيعملش شيء جديد في برنامجه
» انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالي
» "أيوب" يهدى الفوز على المصري لـ"البدرى"
» استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي للأهلي

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"