» شاهد.. فيديو مؤلم لأسرة تعيش وسط أنابيب البوتاجاز

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عرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرًا مصورًا لأسرة مكونة من أم أرملة وثلاث أطفال يعشون وسط أنابيب البوتاجاز والبنزين، فى بيت بسيط تسكنه الزواحف.

وروت الأرملة خلال التقرير المعروض ببرنامجه "العاشرة مساء" على قناة "دريم " تفاصيل معاناتها قائلة: "إن زوجها أصيب بالمرض منذ أربع سنوات وظلت بجانبه إلى أن توفاه الله، موضحًا أن أهل الخير ساعدوها في بناء المنزل التي تسكن فيه".

ومن جانبه طالب الإعلامي وائل الإبراشي، بضرورة الإكثار من عمل الخير خلال شهر رمضان الكريم ومساعدة تلك الأرملة.

 شاهد الفيديو..

 

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