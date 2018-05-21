ارتفاع درجات الحرارة غدًا والعظمى تسجل 42 درجة

21 مايو 2018 - 10:52 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الثلاثاء 22 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر، سادس أيام رمضان، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

كما تظهر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية الغربية والشوائب العالقة نهارًا على الوجة البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 42 والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 35 والصغرى 23 درجة.