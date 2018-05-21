تحضير أم جارنا المتوفاة الوليمة أبواب رزق جديدة

21 مايو 2018 - 11:22 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أم جارنا الكبير في السن تحضر لهم وليمة عشاء وأنا أساعدها وكان الخبز كثيرا علما أنها متوفاة وأنا لا أعرفها وهى فى حياتها وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إعداد أم جارك لهم الطعام هو تحسن الأوضاع الاقتصادية لهم، و زيادة رزق لهم، و قد يكون انفتاح أبواب رزق جديدة وفرج وقد يكون رضاها عنهم، وكونك تساعدهم فى إعداد الطعام فقد يدل ذلك على البشارة بالخير لكم ولهم واجتماعكم فى مناسبة سعيدة لكونها وليمة وقد يكون زواج وربما مصاهرة بين الأسرتين، وربما ارتقاء لهم، أو تغيير لهم وتجديد يطرأ على المستوى العائلي إلى الأفضل، وسماع أخبار سارة، و بشرى لهم بالسعادة والاستقرار العائلى، وراحة لهم و زوال هم. و كثرة الخبز عندهم يدل على كثرة المال وقد يدل على العلم والإيمان، والخبز الجميل يدل على البركة فى العمر والحياة الهادئة والمطمئنة، والخبز الواسع رزق واسع وعمر طويل، ونظرا لأهمية الخبز فى حياة الإنسان فهو يدل على الإسلام لأنه قوام الروح وحياة النفس. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين .

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