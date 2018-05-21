» الذهب يتراجع 4 جنيهات

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تراجع فى أسعار الذهب

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 642 جنيهًا في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 21 : 642 جنيهًا

  عيار 18: 550 جنيهًا

 عيار 24: 734 جنيهًا

 الجنيه الذهب :5136 جنيهًا

  الأوقية: 1282 دولارًا.

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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