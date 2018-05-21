البرعى لمكرم محمد أحمد: "وضع الصحافة يشير لكارثة حقيقية"

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تويتر

مراسلون بلا حدود

نجاد البرعي

مكرم محمد احمد

وجه نجاد البرعى، المحامي والحقوقى، رسالة إلى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام معبرًا فيها عن استيائه لما وصل إليه وضع الصحافة والإعلام فى مصر خلال الآونة الأخيرة وبشكل خاص عقب الإعلان عن نتيجة  مؤشر الأوضاع الصحفية لمنظمة مراسلون بلا حدود الدولية والذي صنف مصر ضمن المتأخرين فى حرية العمل الصحفى.

وقال البرعى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "هذه التغريدة مهداة إلى الأستاذ مكرم محمد أحمد" جاءت مصر في المرتبة 161 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة".

وأضاف الحقوقى مستكملاً: "هذا التصنيف لعام 2018 وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود حيث صنفت بخطورة وضع حرية الصحافة بها".

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