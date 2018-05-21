رسميا.. "تريزيجيه" أفضل لاعب في تركيا

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قاسم باشا

حصد اللاعب محمود حسن تريزيجيه مهاجم منتخب مصر المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي لقب أفضل لاعب في الدوري التركي لعام 2017- 2018.

وجاء اختيار "تريزيجيه" لحصد اللقب من خلال موقع "هوسكورد" العالمي، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا أفضل لاعب في الدوري التركي لموسم 2017-2018.

وحصل تريزيجيه على تقييم 7.53 من 10 درجات، على أدائه طوال الموسم المنتهى في الدوري التركي، والذي توج بلقبه فريق جالطة سراي، بينما أنهى قاسم باشا الموسم في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

وسجل تريزيجيه 13 هدفا في مسابقة الدوري التركي، وسدد 65 كرة على المرمى، وصنع 6 أهداف، وأكمل 96 مراوغة ناجحة كأفضل مراوغ في الموسم.

واحتل البرتغالي ريكاردو كواريزما لاعب بشكتاش المركز الثاني وحصل على تقييم 7.51%، ثم الفرنسي بافيتيمى جوميز مهاجم جالطة سراي في المركز الثالث 7.49.

وتربع محمود تريزيجيه على عرض هدافي فريق قاسم باشا بمسابقة الدوري التركي، بعدما تمكن من تسجيل 13 هدفاً في 31 مباراة خاضها مع الفريق، متفوقاً بفارق هدف وحيد على مباى دجانى صاحب الـ 12 هدفاً.

كما يعد محمود تريزيجيه أكثر لاعبي قاسم باشا مساهمة في تسجيل الأهداف بمسابقة الدوري التركي، بعدما سجل 13 هدفاً وصنع 7 أهداف أخرى بمجموع 20 هدفاً.

يأتي هذا في الوقت الذي احتل فيه نجم منتخب مصر المركز السادس في قائمة هدافي الدوري التركي برصيد 13 هدفاً متفوقاً على خالد بوطيب مهاجم منتخب المغرب والنجم الكاميروني المخضرم صامويل إيتو، والإسباني روبرتو سولدادو مهاجم فناربخشة.

ودخل محمود تريزيجيه دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع قاسم باشا الموسم الحالي، أبرزها جالطة سراي التركي، وإيفرتون وبورنموث وبيرنلى وليستر سيتي وواتفورد في إنجلترا، وفيورنتينا الإيطالي.

يذكر أن محمود تريزيجيه تمكن من تسجيل 16 هدفا مع قاسم باشا فى جميع المسابقات هذا الموسم.


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