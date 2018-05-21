أمين: هذه حكاية الوزيرة راعية الأغنام

21 مايو 2018 - 12:22 م

انتقد محمد أمين، الكاتب الصحفي، أسلوب التفكير لدى غالبية المجتمعات العربية والذي يشير إلى عدم الاكتراث بذات الإنسان وعمله وعقليته ومضمونه إلى الاهتمام ووضع كل المجهودات فى أشياء غير مفيدة وغير مؤثرة قد تؤدى إلى كارثة أو تدهور تدريجي في مجالات مختلفة.

وقال أمين خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "حكاية وزيرة راعية للأغنام"، إن خير مثال لهامشية العقل العربى هو التباين بين موقفين أولهما في المغرب لوزيرة تدعى نجاة بلقاسم كان عملها منذ صغرها هو رعاية الأغنام ورغم ذلك استطاعت بقدرتها الوصول إلى منصب وزارة التعليم بينما فى مصر عكس ذلك والمواقف كثيرة مرددًا: "للأسف خُضنا معركة من أجل العبقرى عبد الحميد شتا، الشاب الذى انتحر غرقًا فى النيل، وبقى الوضع كما هو عليه.. وخُضنا معركة سياسية ضد وزير العدل، من أجل "ابن الزبال"، وخرج من الوزارة، وبقى الوضع كما هو عليه وخضنا ثورتين، وبقى الوضع كما هو عليه".

وأضاف الكاتب الصحفى قائلاً: "للأسف، الفشخرة لا مكان لها إلا عند العرب فقد لفتت بساطة فرح الأمير هارى أنظار العالم، مع أنه فرح ملكى.. ولو شاء لكانت الألماظات والمجوهرات ترصع فستان الزفاف.. وهذه الوزيرة لم تخجل من أنها كانت راعية غنم فمتى نلتفت إلى المضمون وليس الشكل فقط؟!".